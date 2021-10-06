Таллин, 6 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Литр бензина А-95 на автозаправках Эстонии впервые в истории страны превысил 1,50 евро (1,539), стоимость литр А-98 вплотную приблизилась к другому важному психологическому рубежу — 1,60 евро (1,589). Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на топливные фирмы страны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Вслед за бензином дорожает и дизельное топливо — его литр обойдется автовладельцам в 1,35 евро. С момента предыдущих рекордных цен на автозаправочных станциях Эстонии прошло менее семи дней. 28 сентября сети АЗС повысили цену на 95-й бензин до уровня 1,499 евро. Цена на дизельное топливо тогда выросла до 1,299 евро.

Впервые цена на бензин А95 в Эстонии обновила рекорд 2013 года, казавшийся недостижимым в новое время, в июле 2021 года — литр стал дороже 1,469 евро.

Стоимость фьючерсов на поставки североморской нефти марки Brent выросла на 2,5% и к закрытию торгов во вторник, 5 октября, составила 81,56 доллара за баррель. Это самый высокий уровень цен на нефть за последние семь лет.