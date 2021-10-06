Брюссель, 6 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Предложения стран ЕС о реформировании рынка газа и электричества будут рассмотрены Еврокомиссией (ЕК). Однако исполнительный орган ЕС настаивает, что решить энергокризис способен зелёный переход, заявила представитель ЕК Дана Спинант 6 октября на брифинге в Брюсселе.

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«Еврокомиссия изучит все предложения, поступающие от стран ЕС», — заверила Спинант.

По её словам, в ЕК настаивают, что цены на газ подскочили до пиковых значений из-за обстановки на глобальном рынке. В таких условиях долгосрочное решение для ЕС — это зелёный переход и сокращение зависимости от углеродного импорта.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммермансзаявил 6 октября, что спрос на энергоресурсы поднялся до максимума за последние 25 лет, поэтому Евросоюз столкнулся с энергетическим кризисом.

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