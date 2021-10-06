6 октября 2021 | Время чтения 8 мин

Зеленский и его команда, пришедшие к власти на лозунгах о борьбе против олигархов, сами стремятся стать олигархами, занимаясь «отжимом» чужого бизнеса.

Дмитрий Смирнов, , 16:25 — REGNUM Дай миллион!

Наследство Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Разоблачение офшорных «художеств» украинского президента Владимира Зеленского и его окружения совпало по времени с переговорами с миссией МВФ о продолжении кредитования по программе stand-by. По предварительному графику речь идет о кредите в размере 500 миллионов СДР (специальных прав заимствований), что немногим больше 700 миллионов долларов США.

И пусть Зеленский, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко и компания отдают Украину под управление МВФ даже не за «живые» деньги, а всего лишь за записи в банковских книгах МВФ, сейчас речь не об этом. Одно из требований МВФ — реформирование банковской системы Украины. Именно поэтому переговоры о новых долгах перед МВФ комментирует Шевченко. По его словам, НБУ выполнил все условия, изложенные в меморандуме с МВФ.

«Национальный банк выполнил все структурные маяки, закрепленные за учреждением в Меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ. Согласно начальному графику, следующий транш — 500 млн специальных прав заимствований (special drawing rights, платежное средство, которое эмитируется МВФ и существует только в виде записей на банковских счетах), что немногим больше $700 млн», — заявил глава НБУ.

Итак, по словам Шевченко, НБУ выполнил все условия по реформе банковской системы. Ой ли? Ведь если разобраться, то у МВФ возникнут к пану Шевченко и даже к самому президенту Владимиру Зеленскому очень неприятные вопросы.

Джон Уотерхаус. Пандора (фрагмент). 1896

Ящик Пандоры

Точнее, вопросы уже возникли. Публикация «Документов Пандоры» — результатов расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) — произвела на Украине эффект разорвавшейся бомбы. Если кратко, то, как пишет, к примеру, влиятельное английское издание The Guardian, Зеленский, пришедший к власти на лозунгах борьбы против олигархов, которые прячут свои капиталы в офшорах, сам оказался таким же.

«Бумаги Пандоры, которые попали в руки Международного консорциума журналистов-расследователей и стали достоянием Guardian как часть всемирного расследования, свидетельствуют, что Зеленский такой же, как и его предшественники», — отмечает издание. Говоря о предшественниках, Guardian имеет в виду экс-президента Петра Порошенко, уточняя, что Зеленский победил на выборах именно на противопоставлении себя с ним.

На слуху недавний скандал о причастности Кирилла Шевченко к хищению средств вкладчиков из «Терра банка» с помощью офшорных схем и использования австрийского банка Meinl Bank. Напомним, тогда в результате мошеннических действий из банка было похищено 40 млн долларов.

И это — только начало расследования деятельности окружения президента Украины! А, если копнуть поглубже, то выяснится, что под видом банковской реформы Зеленский, Шевченко и компания занимаются «отжимом» чужой собственности и рейдерством. Да и вся «героическая» борьба с «российской агрессией», как показывают «бумаги Пандоры», не мешает им зарабатывать в России.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Сбитый «Боинг»

В феврале окружение Зеленского впервые применило такой инструмент, как санкции, даром, что украинский закон «О санкциях» рассчитан только на иностранных граждан и зарубежные компании. Поскольку формально инициатива о санкциях исходит от Совета национальной безопасности и обороны, в украинской политике серьезно «поднялся» секретарь СНБО Алексей Данилов.

И если сначала Зеленский & Co использовали этот инструмент для борьбы против своего главного политического оппонента в лице Виктора Медведчука («Оппозиционная платформа — За жизнь», то вскоре санкции начали применять для решения бизнес-вопросов. Надо сказать, что окружение Зеленского в дальнейшем объявило санкции и против блогера Анатолия Шария, и против интернет-издания «Страна» и его сотрудников.

Причем Данилов, который формально предлагает санкционный список на утверждение Зеленскому, разошелся до того, что не побоялся сделать «подножку» даже американскому «Боингу». Дело в том, что в июне Зеленский с подачи СНБО отозвал лицензии у компаний с Украины, продававших сырье для производства титана в РФ.

Ильмениты шли на крупнейший российский производитель титана и титановых сплавов «ВСМПО — Ависма». А «ВСМПО — Ависма», в свою очередь, является поставщиком для The Boeing Company. Судя по тому, как Данилов по поводу и без повода кланяется Великобритании, вполне может быть, что он «кинул подлянку» для «Боинга» именно с подачи англичан.

Глава НБУ Кирилл Шевченко Bank.gov.ua

Гоп-стоп, мы подошли из НБУ

Глава НБУ Кирилл Шевченко тоже старается выслужиться, хотя на самом деле под русофобскими лозунгами решает банальные коммерческие задачи. Именно Шевченко вприпрыжку побежал блокировать счета украинских политиков и бизнесменов, против которых были объявлены санкции. Хотя, повторимся, если совершено преступление, то в цивилизованной стране для таких вещей есть суд, есть полиция, есть Генпрокуратура. При этом банки ЕС не воспринимают «самодеятельность» Зеленского и Шевченко, потому что все счета в европейских банках функционируют, невзирая на незаконные санкции.

«Мне даже европейские банки счета не позакрывали — не могут без судебного решения. Украинские банки закрыли счета по нормативу Нацбанка», — засвидетельствовал одному из украинских СМИ один из бизнесменов, попавших в санкционный список.

Поскольку Зеленский в своих публичных речах не раз давал понять, что считает своим главным политическим оппонентом Виктора Медведчука, Шевченко поспешил заблокировать счета главного оппозиционного политика Украины, невзирая на юридическую коллизию. Дело в том, что суд установил для главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» сумму залога в несколько сотен миллионов гривен. И хотя деньги были, но НБУ заблокировал все счета оппозиционного политика, чтобы он не мог заплатить залог.

А затем Шевченко, Данилов и другие фигуры из окружения украинского президента настолько вошли в раж, что уже не постеснялись использовать свое положение для того, чтобы заниматься «отжимом» и переделом бизнеса. Опрошенные изданием «Страна» бизнесмены из числа попавших в санкционные списки, прямым текстом говорят, что под предлогом санкций у них отбирают бизнес. Фигуранты санкционных списков сообщают, что на них выходили люди из окружения Зеленского с предложением «порешать вопрос» с санкциями. За деньги или долю в бизнесе, конечно.

Если говорить о конкретных случаях, то, к примеру, Кирилл Шевченко занимается переделом на банковском рынке. Именно Шевченко стоит за идеей объявить санкции против 55 российских банков и платежных систем — речь о Сбербанке, ВТБ, «Газпромбанке» и других.

А сейчас Шевченко под видом борьбы с «врагами народа» реализует схему по «отжиму» и продаже украинской «дочки» Сбербанка. Благо, покупатели уже наготове — и готовы отблагодарить «государева человека» за «труды». Украинские СМИ уже открыто пишут, что на украинскую дочку «Сбербанка» нацелилось трио из Андрея Веревского, Виталия Хомутынника и Андрея Иванчука.

Виталий Хомутынник President.gov.ua

Стая патриотов

Надо сказать, губа не дура! Украинская сеть филиалов Сбербанка — в первой десятке по активам среди банков Украины. При этом все трое — и Веревский, и Хомутынник, и Иванчук — в списке санкций Российской Федерации. Для ясности, Андрей Веревский входит в рейтинг «100 самых богатых украинцев» от журнала «Фокус» под №25. Живущий в Швейцарии Андрей Веревский — крупный аграрный магнат, собравший в своих руках один из самых крупных земельных банков на Украине. Еще один фигурант санкционного списка Российской Федерации — бывший депутат от Партии регионов Виталий Хомутынник (№17 в списке самых богатых). Хомутынник заседал в Верховной раде, начиная с 2002 года, когда впервые стал депутатом по округу, по квоте Виктора Януковича. Наконец, Андрей Иванчук — близкий друг одиозного экс-премьера Арсения Яценюка, который «прославился» тем, что списал миллиарды гривен на сооружение сетки-рабицы на границе между Украиной и Российской Федерацией. Иванчук тоже был депутатом Верховной рады от русофобской партии «Народный фронт», которую возглавляли предводители государственного переворота 2014 года Александр Турчинов и Арсений Яценюк.

Надо сказать, публикация «Документов Пандоры» — не первый сигнал для окружения Зеленского о том, что на Западе наблюдают за их «художествами». До этого о запрете сразу трех телеканалов и репрессиях против оппозиции писали десятки тысяч западных СМИ.

Например, аккурат накануне визита Зеленского в США президент Freedom House Майкл Абрамовитц направил открытое письмо президенту Джо Байдену с рекомендацией во время переговоров затронуть тему атаки украинской власти на СМИ.

А в сентябре о том, что новая власть на самом деле строит на Украине авторитаризм, написало влиятельное британское издание The Independent. Статья видного российского прозападного экономиста и социолога Вячеслава Иноземцева так и называлась «Нельзя позволить авторитаризму пустить корни — где бы то ни было».

Как известно, короля играет свита. А люди из свиты Зеленского, пришедшего к власти на лозунгах борьбы против олигархов, решили сами стать олигархами. Именно поэтому под прикрытием того, что «государевы люди» радеют за Украину, идет война против оппозиции. Ведь 7 из 10 избирателей, разочаровавшихся в Зеленском, уходят либо к Медведчуку, либо к более мелким идейно близким политическим силам. Именно поэтому под лозунгами заботы о стране окружение Зеленского и проводит масштабный передел бизнеса, «отжимая» чужое без суда и следствия.

«Во время кампании Зеленский обещал очистить систему власти на Украине, где доминируют олигархи. И он яростно выступал против таких политиков, как его состоятельный предшественник Петр Порошенко, который прятал свои активы в офшорах», — к такому выводу приходит Guardian в статье, посвященной разоблачению офшорной «активности» Владимира Зеленского и его окружения.