Уфа, 6 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Несколько соглашений, направленных на развитие рынка газомоторного топлива и привлечение инвестиций в экономику Башкирии, подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на X Петербургском международном газовом форуме. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Топливо

Сообщается, что Назаров осмотрел стенд Башкирии, на котором представлены шесть ведущих предприятий региона, специализирующихся в сфере газовой отрасли и подписал три соглашения о сотрудничестве.

Отмечается, что в республике оказывают поддержку тем, кто принял решение перейти на газомоторное топливо.

«Каждый год количество автомобилей, которые переходят на газомоторное топливо, увеличивается. В связи с этим нам необходимо продолжить работу по созданию условий тем, кто выбирает газомоторное топливо. Это, прежде всего, организация центров сервисного обслуживания. Одно из соглашений как раз направлено на строительство такого большого сервисного центра, который будет проводить полный комплекс обслуживания автомобилей, начиная от автобусов и грузовых машин, заканчивая легковыми», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова Назарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии планируют возводить ежегодно не менее десяти автозаправочных станций компримированным природным газом.