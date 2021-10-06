Ново-Огарево, Московская область, 6 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Глобальный энергетический рынок «не терпит суеты и шараханья», заявил 6 октября президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина по вопросам энергетики – все новости»

По словам главы государства, мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года, спрос на энергоносители увеличивается.

«Соответственно, цены идут вверх. Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что «резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят к серьезным дисбалансам».