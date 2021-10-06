Москва, , 17:47 — REGNUM Михаил Саакашвили въезжал в Грузию в грузовике с укропом, потому что он не просто политик, но и шоумен. Об этом 6 октября заявил ИА REGNUM политолог, старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований Вадим Муханов.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Возвращение Саакашвили в Грузию выглядело как интернет-мем, потому что, как мы давно убедились, он не просто политик, а политик-шоумен», — заявил политолог.

«Особенно это стало заметно во время его политической деятельности на Украине, где он неоднократно эпатировал публику», — отметил Муханов.

«Это характерная черта Саакашвили. Он старается все превратить в шоу», — подытожил эксперт.

«То, что он возвращался таким образом, не удивительно, т.к. он находится под судом и является фигурантом целого ряда дел. Поэтому его въезд «на коне» через аэропорт в Тбилиси был априори невозможен, его могли сразу из аэропорта отправить в заключение. Поэтому он и въезжал более скромно», — заключил эксперт.

«Своим въездом он показал свою значимость и ущербность нынешней политической системы в Грузии. Опальный политик въезжает и показывает, что у него есть определенный вес», — констатировал Муханов.

Напомним, что опальный политик с украинским гражданством Михаил Саакашвили был арестован грузинскими властями после своего въезда на территорию Грузии 1 октября. В Грузии одна из оппозиционный партий начала сбор подписей за освобождение Саакашвили.