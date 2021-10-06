Москва, 6 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Истерика на европейском рынке вызвана рыночными ценами на газ и темпами их роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Последние годы рыночная цена на газ определяются через электронную торговую площадку с точкой сдачи на виртуальном газовом хабе TTF в Нидерландах. Сегодня, 6 октября, биржевая цена газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув е $1800, за 1 тыс. куб. м. И это при том, что в июле 2021 года она была равна $500 за 1 тыс. куб. м.

Столь стремительный рост цен обусловлен следующими причинами. Во-первых, это отказ у большинства потребителей от долгосрочных экспортных газовых контрактов (ДСЭГК), которые предусматривали фиксированные договорные цены и их индексацию. И связанный с этим переход к рыночно ориентированным поставкам.

Во-вторых, попадание потребителей газа в «пандемийную ловушку», когда в мае 2020 года стоимость газа упала до рекордно малой величины в $34 за 1тыс. куб. м. А по мере восстановления мировой экономики цены на газ начали расти и превысили майские цены более чем в 10 раз.

В-третьих, жаркое лето 2021 года привело к снижению уровня воды в европейских водохранилищах и выработки электроэнергии гидроэлектростанциями. Безветренная погода снизила выработку электроэнергии ветряными электростанциями и иными источниками.

По этой причине «зеленая» энергетика не обеспечила страны ЕС достаточным количеством электроэнергии. На этом фоне ускоренная выработка электроэнергии газовыми электростанциями привела к опустошению газовых хранилищ, что и спровоцировало рост рыночных цен на природный газ.

В-четвертых, преждевременный отказ от использования угля и нефти для тепловой энергетики на фоне «бравирования» программами развития «зеленой» энергетики.

В-пятых, стремительные темпы восстановления экономики «Поднебесной» и рост потребления газа в азиатском регионе с предложением повышенных цен на газ.

В итоге был сформирован перекос в предложении газа «к европейскому столу» и «азиатскому столу» и, как следствие, появление шокирующих рыночных цен на европейском рынке.

Что делать в такой ситуации? Снизит цены на газовом рынке Европы поступление дополнительных объемов газа и пересмотр тактики перехода на «возобновляемые источники энергии (ВИЭ)».

По первой части путей выхода из сложившейся ситуации возможность поставки дополнительных объемов природного газа и снижения рыночной цены газа в Европе предоставит газопровод «Северный поток — 2», находящийся сейчас на стадии сертификации.

Быстрее сертифицирует его Еврокомиссия — быстрее необходимый объем газа поступит в европейские хранилища и потребителям — «зима с газом будет теплой». Затянет Еврокомиссия со сроками сертификации — цена еще вырастет. Скупой платит дважды», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил 5 октября, что на энергетических рынках Европы происходит истерика и неразбериха.

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