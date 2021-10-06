Ново-Огарево, Московская область, 6 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. За всю историю Газпром ни разу не отказывал в увеличении поставок газа своим потребителям. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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«Кстати говоря, в этих долгосрочных контрактах, по которым Газпром поставляет газ за границу, есть минимальный уровень поставок и максимальный. В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они поставляют соответствующие заявки. Ни одного», — заявил Путин.