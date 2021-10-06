Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении иностранных граждан Дилшода Гоибова и Бобура Бободжонова, которые избили и похитили петербурженку после того, как она отказалась встречаться с одним из них. Об избрании меры 6 октября проинформировали в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Clker-Free-Vector-Images Похищение

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 4 октября двое мужчин напали на 52-летнюю петербурженку, когда та находилась в своем автомобиле. Злоумышленники избили ее и, угрожая ножом, затолкали в свою машину, попытавшись вывезти за город. По дороге женщине удалось сбежать от похитителей на АЗС и попросить о помощи. Вечером того же дня злоумышленники — двое выходцев из ближнего зарубежья — были задержаны в Петербурге.

Как выяснили полицейские, около месяца назад потерпевшая познакомилась с 40-летним мужчиной, однако после первого реального свидания не захотела продолжать общение, несмотря на настойчивость ухажёра, затаившего злобу и устроившего затем похищение, в ходе которого женщине сломали руку и нос.

«5 октября Гоибову и Бободжонову было предъявлено обвинение, — уточнили в ОПС. — Срок меры — 3 декабря».

Им уже предъявлено обвинение в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и оружия.