Оренбург, , 15:07 — REGNUM Бывший мэр Оренбурга Владимир Ильиных получит депутатский мандат. Согласно постановления Центризбиркома от 6 октября, экс-чиновник зарегистрирован в качестве депутата Госдумы восьмого созыва, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Разговоры о том, что экс-глава города претендует на мандат, ходили давно. Уроженец Североуральска Ильиных был четвертым в региональном партсписке «Единой России». Но, как свидетельствуют комментарии в соцсетях, многие оренбуржцы не ожидали, что сценарий все же реализуется, и возмущены тем, что первая тройка списка отказалась от места в федеральном парламенте, а мандат перешел к Ильиных, который проявил себя, мягко говоря, как неэффективный глава муниципалитета, проводя время в последние месяцы то на больничном, то в отпусках. Люди надеялись, что в бывшем чиновнике проснется совесть, он откажется от мандата и не будет представлять интересы региона в Госдуме.

Напомним, 28 сентября Владимир Ильиных в конце 2020 года прибывший из Свердловской области в Оренбург, чтобы стать мэром, сложил полномочия главы города. Сейчас муниципалитетом управляет Сергей Салмин.

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