Ярославль, 6 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Ярославле двое местных жителей отправятся под суд за мошенничество на 60 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

С 2010 по 2015 год мужчины заключили договоры на подведение коммуникаций и благоустройство территории с 29 участниками дачного некоммерческого партнёрства «Красноборское». Общая сумма полученных денег составила 27,5 миллионов рублей.

Одновременно с этим один из двух обвиняемых заключил ещё 12 договоров с жителями области на строительство домов и подведение к ним коммуникаций. За это ему заплатили около 40 миллионов рублей. Плюсом мужчина незаконно получил кредиты на общую сумму 6 миллионов.

По договорам с участниками дачного кооператива мужчины частично выполнили работы — они оцениваются в 12 миллионов рублей. Остальные взятые на себя обязательства они не выполнили. Их будут судить за мошенничество в особо крупном размере.