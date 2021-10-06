Тбилиси, 6 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный по возращению в страну, готов сдать тест на наркотики. Об этом 6 октября заявил адвокат политика Бека Басилая.

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Он подчеркнул, что его подзащитный готов сделать это в присутствии прессы.

«Мы готовы не в Вене и не в бюро Самхараули, а тут в этом учреждении сдать наркотест на лёгкие и на тяжёлые [наркотики] при журналистах», — подчеркнул правозащитник.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили выразил обеспокоенность психическим состоянием Саакашвили. Он заявил, что задержанный в Грузии 1 октября бывший президент страны крайне тяжело воспринимает нахождение в тюрьме и это серьёзным образом отражается на его психическом здоровье.

Напомним, в Грузии против Михаила Саакашвили возбуждён целый ряд уголовных дел, включая превышение полномочий и растрату бюджета.