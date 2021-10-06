Тюмень, 6 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Тюменской области 6 октября 2021 года установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на территории Пушкарёва Упоровского района. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mr TGT Птичий грипп (стилизация)

В зону наблюдения попадают сёла Ингалинское и Бызово, деревни Лыково, Коклягина, Карагужева, Шашова и Чащина Упоровского района, село Шиликуль, деревни Карасье и Нижнеингал Заводоуковского городского округа.

Напомним, что 4 октября в Тюменской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на территории села Верхний Ингал и деревни Онуфриево Исетского района, а также на территории деревень Дальнетравное и Чирки Казанского района.