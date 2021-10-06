Екатеринбург, 6 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Свердловской области 5 октября обнаружили ещё 531 случай заражения коронавирусом. Из них 78 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 142 127 заразившихся. Выздоровели 130 813 человек.

Скончались от COVID-19 ещё 46 граждан. С начала пандемии от этой болезни умерли уже 6548 граждан.