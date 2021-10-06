Сеул, 6 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года в Южной Корее было зарегистрировано 20 406 импортных легковых автомобиля, что на 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортёров и дистрибьюторов импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Gmauthority.com Chevrolet Colorado 2021

Согласно опубликованным данным, бестселлерами стали Chevrolet Colorado и Mercedes-Benz GLC 300e 4MATIC.

Известно, что продажи трёх немецких брендов, таких как Audi-Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, составили 13 646 единиц, что на 9,7% меньше по сравнению с сентябрем 2020 года.

Между тем, продажи трёх японских брендов, таких как Honda, Toyota и Lexus, напротив, увеличились на 9,3%, до 1593 единиц.

С января по сентябрь 2021 года в Южной Корее было зарегистрировано 214 668 импортных автомобилей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.