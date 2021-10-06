Любляна, , 14:57 — REGNUM В повышении мировых цен на энергию виноват «Газпром», заявил 6 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий

«Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, «Газпромом», — сказал он на саммите Европейский союз — Западные Балканы, который проходит в Словении.

Он добавил, что «Газпром» является «инструментом энергетической политики российского государства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в преддверии саммита ЕС — Западные Балканы заявила, что Европейскому союзу необходимо в долгосрочной перспективе инвестировать в возобновляемую энергетику. Это станет ответом на энергетический кризис.