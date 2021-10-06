Любляна, 6 октября 2021, 14:57 — REGNUM В повышении мировых цен на энергию виноват «Газпром», заявил 6 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он добавил, что «Газпром» является «инструментом энергетической политики российского государства».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в преддверии саммита ЕС — Западные Балканы заявила, что Европейскому союзу необходимо в долгосрочной перспективе инвестировать в возобновляемую энергетику. Это станет ответом на энергетический кризис.