Москва, 6 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. За девять месяцев 2021 года на российском авторынке было продано 587 176 внедорожников. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Hyundai.ru Hyundai Creta

Таким образом, доля внедорожников достигла 46,6% в общем объёме реализованных в России автомобилей.

Среди проданных в России с начала 2021 года внедорожников было 53 399 моделей Hyundai Creta. Эта модель лидирует по продажам среди внедорожников и кроссоверов по итогам трёх кварталов и в сентябре 2021 года в России. В прошлом месяце Creta приобрел 3851 житель России.

На втором месте по продажам в прошлом месяце оказался внедорожник Toyota RAV4, который был реализован в количестве 3416 экземпляров. За ним следует Renault Duster (3063 единиц).

В рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России в сентябре вошли: Volkswagen Tiguan (2318 шт.) и Kia Sportage (1860 шт.).

Напомним, в сентябре 2021 года в России на 22,6% упали продажи новых автомобилей (легковых машин и авто сегмента LCV) в годовом сравнении. Всего было продано 119 485 машин.

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