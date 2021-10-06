Москва, 6 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали троих уроженце Дагестана, ставших участниками драки в вагоне метро, сообщает 6 октября телеграм-канал Baza.

Pixabay.com Кровь

На кадрах видеозаписи, опубликованной каналом, происходит жестокое избиение — окровавленного пассажира метро бросают на пол вагона, наносят по нему удары. Под ногами участников потасовки скопилась лужа крови.

Уточняется, что события разворачивались на Арбатско-Покровской линии метро. Нападавшие выбежали из вагона на станции «Первомайская».

"Позже троих парней, избивавших пассажира, задержали сотрудники УВД с помощью камер, установленных в метро. При задержании один из них с ножом бросился на сотрудника полиции. Задержанные оказались уроженцами Дагестана, один приехал в Москву на заработки буквально несколько дней назад», — информируют авторы канала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», готовится избрание меры пресечения.