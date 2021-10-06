Вашингтон, 6 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Модель Эмили Ратаковски объяснила, почему раньше не рассказывала о домогательствах со стороны музыканта Робина Тика. Об этом 6 октября пишет издание Billboard.

Кадр из клипа на песню Blurred Lines Эмили Ратаковски и Робин Тик

Модель призналась, что причиной её молчания стало отсутствие популярности. «…если бы я высказывалась или жаловалась, меня бы не было там, где я сейчас. Я не была бы известной», — объяснила Ратаковски.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Эмили Ратаковски обвинила Робина Тика в домогательствах. По её словам, в 2013 году во время съёмок клипа на песню Blurred Lines артист трогал её за грудь.