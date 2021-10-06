Джакарта, 6 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Гонка «Формулы E» в столице Индонезии Джакарте пройдет в пяти локациях, сообщает CNN Indonesia.

Национальный монумент независимости в центре площади Медан Мердека. Джакарта, Индонезия

Индонезия предложила пять альтернативных мест для проведения гонки. Компания Formula E Operations (FEO) изучит предложенные места в октябре. После этого будет принято окончательное решение о месте проведения «Формулы E».

Ранее гонка должна была пройти на площади у национального монумента независимости в Джакарте.

Напомним, гонки на электромобилях состоятся в Индонезии в 2022 году.