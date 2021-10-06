Брюссель, 6 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Главное, что нужно Европе, — это другой уровень культурной независимости политических элит, они, прежде всего, должны мыслить самостоятельно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 6 октября, комментируя высказывания главы ЕвросоветаШарля Мишеля.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

Как сообщалось ранее, Мишель заявил, что Евросоюзу, чтобы повысить своё влияние на мировой арене, нужно «усилить способность к самостоятельным действиям», а также снизитьзависимость от других сторон в таких сферах, как энергетика, кибербезопасность и торговля.

« Глава Евросовета ходит вокруг да около, но не называет главное условие того, что может позволить ЕС стать более самостоятельным мировым актором. Понятно, что влияние на мировой арене без самостоятельности не повысить. Понятно, что и эффективность внешней политики ЕС зависит от этого. И снижать «зависимость ЕС от других сторон» в таких сферах, как энергетика, кибербезопасность и торговля, о чём говорит Шарль Мишель, тоже необходимо.

Но главное, что необходимо ЕС, его руководству, ведущим странам Европейского союза и их руководителям, — это снижение своей политической зависимости от США, с одной стороны, и от глобалистских структур теневого управления, с другой. Она формируется разными путями, Шарль Мишель о них знает — вот их и надо пресечь.

Главное, что нужно Европе, — это другой уровень культурной независимости политических элит. Они, прежде всего, должны мыслить самостоятельно. Экономическая, торговая, оборонная и любая другая независимость станут почти автоматическим производным от этого.