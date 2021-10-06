Москва, 6 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Конечно, снижение ключевой ставки ЦБ РФ преждевременно, ее, скорее всего, в очередной раз повысят, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт школы финансов «Семейный капиталъ», к. э. н Александр Чеметов.

Инфляция

«Стоит напомнить, что в настоящее время ключевая ставка составляет 6,75%. В принципе уровень в 7,25% вполне реален до конца 2021 года.

Инфляционные ожидания в стране очень велики и по ощущениям они только увеличиваются. Ведь все видят и чувствуют фактический рост цен.

Сначала льготная ипотека подняла цены на недвижимость. Затем авто‑ и продовольственные товары. Да практически всё. Совершенно очевиден факт, что покупательная способность денег уменьшается (особенно это заметно после каждого похода в магазин).

При этом мощный рост цен на энергоносители, финансовая поддержка населения дополнительно подогревают этот процесс. А замедление роста экономики в целом также не доставляет оптимизма.

Плюс, если учитывать, что ЦБ провел уже несколько словесных интервенций в пользу повышения ключевой ставки, считаю, что этот процесс неизбежен.

И, скорее всего, восстанавливаться будем вместе с фондовым рынком, после его корректировки, которую ожидают многие аналитики.

В том смысле что многие ожидают кризис и снижение стоимость активов на фондовом рынке. При этом сначала ключевая ставка может сначала резко вырасти, а затем начнет снижаться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, снижать ключевую ставку сейчас рано, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Кирилл Тремасов.

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