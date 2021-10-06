Вашингтон, , 14:51 — REGNUM По мнению бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа по России Фионы Хилл, бывший американский лидер был «одержим» не Россией, а российским президентом Владимиром Путиным и хотел быть на него похожим. Она рассказала об этом 6 октября в интервью телеканалу MSNBC.

Трамп и Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам экс-советницы Трампа, экс-президент США видел в российском лидере такие качестве, каковыми хотел бы обладать сам.

«Что касается Трампа, он был одержим Путиным. Его (одержимость) касалась не России, а именно Путина. Речь о том, что он (Трамп) видел в Путине, он видел много качеств, которыми он сам хотел бы обладать», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября стало известно, что судья штата Нью-Йорк назначил крайний срок до 23 декабря бывшему президенту США Дональду Трампу для допроса по иску о клевете, поданному бывшей участницей шоу «The Apprentice» после того, как политик отверг ее обвинения в сексуальном насилии.