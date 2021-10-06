Ново-Огарево, Московская область, 6 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Резкие и необдуманные действия привели к серьёзным дисбалансам на европейском энергетическом рынке. Об этом 6 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Как известно, энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят, уже приводят к серьёзным дисбалансам — таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году сложилось несколько неблагоприятных факторов», — заявил Путин.