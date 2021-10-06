Москва, 6 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В администрации президента РФ не располагают информацией о начале правоприменительной практики по приказу ФСБ о перечне данных, запрещённых к передаче. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга о прекращении своей работы.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Я не знаю ничего об этом заявлении «Солдатских матерей», — добавил официальный представитель Кремля.

При этом он выразил сомнения, что подобное обращение связано с правоприменительной практикой приказа ФСБ.

«Они не говорят ни о каких конкретных ситуациях, которые возникли в связи с правоприменительной практикой», — указал Песков, посоветовав за всеми разъяснениями обращаться непосредственно в Федеральную службу безопасности.

Напомним, в конце сентября ФСБ опубликовала документ, согласно которому организации и лица могут быть признаны иноагентами за сбор информации, в частности, о дислокации и численности вооружённых сил, так как это может угрожать национальной безопасности.

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Этот приказ делает невозможной работу правозащитников. Так, в связи с принятием ФСБ перечня сведений, за сбор и распространение которых может наступить уголовная ответственность, правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» заявила, что прекратит работу с военнослужащими, так как часть пунктов в перечне напрямую касается деятельности организации. По данным РБК, речь идёт о направлении, которое касается не только контрактников, но и призывников. Вместе с тем в организации допустили, что смогут продолжить помогать «только в методической части».