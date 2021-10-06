Москва, 6 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Москве построят две новые трамвайные линии, передаёт 6 октября корреспондент ИА REGNUM.

Трамвай «Витязь-Москва»

Данные проекты выставлены на публичные обсуждения на портале «Активный гражданин».

Первая линия пройдёт от улицы Чертановская (от действующей линии) до станции МЦД Покровское протяжённостью более трёх километров. На маршруте будет 15 остановок.

Также обсуждается маршрут от Открытого шоссе до станции метро «Измайловская». Пассажиры получат беспересадочное сообщение между районами Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово.