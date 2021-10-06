Вашингтон, 6 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Американская исполнительница Бритни Спирс высказалась о своей семье, которая способствовала сохранению опеки над ней в течение 13 лет. Об этом 6 октября пишет издание Page Six.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

Как отмечает издание, Спирс обвинила семью в бездействии. «…если у вас есть друг, который четыре месяца живет в доме, который кажется очень маленьким, без машины, без телефона, без возможности уединиться… я настоятельно рекомендую вам забрать друга и увезти оттуда», — даёт совет певица, проводя аналогию со своим опекунством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бритни Спирс поблагодарила участников движения #FreeBritney. Она отметила их значительный вклад в отстранение Джеймса Спирса от опеки над ней.