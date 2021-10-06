Волгоград, 6 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Дополнительные меры защиты от коронавирусной инфекции и внебольничных пневмоний людей старшего возраста вводят в Волгоградской области. Об этом шла речь 6 октября на заседании оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

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Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории области остаётся сложной. Заболеваемость внебольничными пневмониями в 2,7 раза выше среднемноголетних значений, а ОРВИ еженедельно по региону заболевают свыше 20 тысяч человек. В Волгограде уже зафиксировано превышение эпидпорога.

«Мы отмечаем серьёзный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями именно среди людей старшего возраста, именно в этой возрастной группе наблюдается самая высокая летальность. Напомню, только за последнюю неделю из общего числа летальных случаев люди в возрасте 65+ составили порядка 80%», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

Оперативный штаб на основании рекомендаций регионального Главного санитарного врача предлагает с 12 октября установить режим самоизоляции по месту проживания для не прошедших вакцинацию неработающих пенсионеров и жителей с хроническими заболеваниями.

С 18 октября 2021 года необходимо ограничить доступ к получению спортивных, оздоровительных, культурно-досуговых услуг для людей, не прошедших вакцинацию. Очные услуги в МФЦ и санаторно-курортное лечение и отдых с этого же дня смогут получать только граждане с сертификатами о прививках либо имеющих ПЦР-тест (до 72 часов) или переболевшие до шести месяцев назад.

В Волгоградской области развёрнуто более семи тысяч инфекционных коек, в резерве порядка 10% из них.