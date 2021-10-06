Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Масштабные работы по благоустройству береговой линии завершились на реках Охта и Оккервиль на востоке Петербурга. Они проводились в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили 6 октября в Смольном.

Эскиз проекта Входная группа рекреационной зоны Охты и Оккервиля

На берегах этих рек обустроены велодорожки, установлены малые архитектурные формы, появилась детская игровая зона с морской галькой, специально доставленной с Черноморского побережья. На берегах созданы смотровые площадки с видами на усадьбу «Уткина дача», а дорожки замостили брусчаткой с необычной, но вписывающейся в ландшафт расцветкой. Проведено озеленение территории, созданы цветники, приведены в порядок газоны.

«Мы не раз говорили с жителями, что нам необходимо обновлять городские набережные и прибрежные территории. У горожан и гостей города должен быть благоустроенный и комфортный выход к воде. Это нашло свое отражение в обновленных общественных пространствах на берегах Карповки и Охты, Верхнего Суздальского озера и Ивановского карьера. Они сразу стали излюбленными местами отдыха», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он напомнил, что в проектировании нового общественного пространства активно участвовали жители Красногвардейского района, активисты общественных организаций, эксперты.

В ходе второго этапа благоустройства будут обустроены набережные Охты на участке от проспекта Косыгина до улицы Передовиков, д. 16. Также планируется облагородить набережные Большой Невки и Чёрной речки — там появятся спуски к воде для водных мотоциклов и оборудованные места отдыха. Готовится реконструкция Удельного парка — там планируется установить современное освещение, тренажёры, туалеты, оборудовать места отдыха.

Всего в 2021 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в городе будут созданы 42 новых общественных пространства, отметили в городской администрации.