Мурманск, 6 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 171 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Лидеры по приросту заболевших — Мурманск (+62), Апатиты (+18) и Оленегорск (+18). Всего на лечении с ковидлом находятся 16 005 северян.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 25 133 человек, 929 ковид-пациентов скончались.