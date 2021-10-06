Оренбург, 6 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области, по состоянию на 6 октября, выявили ещё 359 заражений коронавирусом, что на два больше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19,

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 79 519 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 4057,26 факта заболевания.

Выздоровели 67 945 человек. На сегодняшний день в COVID-центрах региона находятся 2947 пациентов, из них 982 — в тяжелом состоянии.

По причине коронавирусной инфекции в Оренбургской области скончались 2073 человека. За последние сутки зарегистрировали 20 смертей.