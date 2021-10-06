Москва, 6 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Ввести правила по маркировке ценников продуктов в разные цвета, в зависимости от содержания в них соли, сахара, жира — это очень своевременное и нужное решение, заявила корреспонденту ИА REGNUM член совета директоров компании «Шоколадница» Лада Пугачева.

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«Производители очень мелким шрифтом пишут о том, сколько они добавляют в продукты этих компонентов.

По проведённым исследованием, только более 80 названий у сахаросодержащих компонентов, которые добавляются в продукты даже в кетчуп и в хлеб.

Правило «светофора» даст людям право выбора, того, что они хотят употреблять в пищу. Эти нововведения также позволят людям получить более обширную возможность по визуализации того, что они приобретают в магазинах.

Считаю, что у производителей возникнет потребность более тщательно подходить к изготовлению продуктов питания и, возможно, некоторым это не понравится», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор взял в работу инициативу об обязательности маркировки продуктов питания разными цветами.

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