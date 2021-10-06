Баку, 6 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Власти Азербайджана намерены работать с Евросоюзом, чтобы расширить географию поставок своего газа. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 6 октября на встрече с новым руководителем представительства ЕС в стране Петром Михалко.

president.az Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер отметил, что страна уже поставляет газ на европейский рынок. Планы Баку, связанные с проектом Южного газового коридора, этим не ограничиваются. Получать азербайджанский газ могут многие страны Европы.

«Мы планируем работать вместе с ЕС для расширения географии наших поставок», — цитирует Алиева его пресс-служба.

Он добавил, что эта работа актуальна именно сейчас, перед наступлением зимы. Очевидно, что альтернативный источник — это вопрос энергетической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европе рекордно поднялись цены на газ. Так, 6 октября цена перешла отметку в $1900 за 1 тыс. кубометров.

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