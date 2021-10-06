Уфа, 6 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Завод по производству оконных конструкций из ПВХ и алюминия намерены построить в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что минэкономразвития РФ включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития предприятие, которое намерено построить на территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» завод по производству оконных конструкций из ПВХ и алюминия.

«Конструкции из ПВХ и алюминия активно применяются в строительной индустрии. А высокие темпы жилищного строительства в Башкирии подтверждают значимость данного инвестиционного проекта», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Отмечается, что на реализацию данного проекта планируется направить 325 млн рублей. В случае его реализации инвестор намерен создать 91 новое рабочее место. К строительству предприятие намерено приступить в текущем году, а реализовать проект планируется до 2028 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить комплекс по переработке грибов и ягод.