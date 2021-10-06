Варшава, , 14:36 — REGNUM Украинские власти готовы вести диалог с Венгрией по связанным с газом вопросам. Об этом 6 октября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ».

Дмитрий Кулеба Facebook.com/dmytro.kuleba

"Я знаю, что Петер (Сиярто, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии — ред.) также принимает участие в форуме (в Польше — ред.), но мы с ним здесь не пересекались. В то же время, я открыт к разговору, мы не закрываем дверь на замок», — сказал он.

Также глава МИД Украины добавил, что в данном случае необходимо искать выход из ситуации и принимать решение, которое, по его словам, может устроить все стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса Евросоюза являются ошибки Еврокомиссии.