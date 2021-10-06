Джакарта, 6 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Губернатор Джакарты Аниес Басведан издал указ об ограничениях по коронавирусу, который вступит в силу с 5 по 18 октября 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

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Губернатор столицы Индонезии разрешил тренажерным залам работать до 21:00 по западно-индонезийскому времени.

Кроме того, откроются рестораны и кафе на территории кинотеатров. Зал может быть заполнен лишь на 50%, а время приема пищи ограничено 60 минутами.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1484 случая заражения коронавирусом.