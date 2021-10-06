Москва, 6 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум и превысила 350 рублей за бумагу. Таковы данные Московской биржи на сегодня, 6 октября. Таким образом, отмечает ТАСС, капитализация банка превысила 7,9 триллиона рублей (108 миллиардов долларов) и Сбер стал самым дорогим банком в Европе, обогнав прежнего лидера — банк HSBC. Теперь Сбер занял 14-е место в мировом рейтинге банков.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

Бумаги банка растут, в частности, на ожидании хороших финансовых результатов по итогам 9 месяцев текущего года, которые Сбер планирует объявить 7 октября, полагает экономист Василий Колташов. Также, по его мнению, одним из основных факторов привлекательности Сбера является его дивидендная политика, предусматривающая выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Колташов напомнил, что банк выплатил рекордные 422,4 млрд рублей дивидендов за 2020 год (18,7 рублей на акцию).