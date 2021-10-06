Париж, 6 октября 2021, 14:35 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся с визитом в Париже, встретился 5 октября с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители двух стран обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове, обсудили вопросы поддержания стабильности в регионе и возможность возобновления диалога с КНДР.
В ходе встречи Чон Ый Ён также затронул недавнее предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина об официальном прекращении Корейской войны (1950−1053 гг), подчеркнув, что оно может стать шагом к активизации контрактов с Пхеньяном.
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Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество по данному вопросу.
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