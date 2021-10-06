Париж, 6 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся с визитом в Париже, встретился 5 октября с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

По их словам, представители двух стран обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове, обсудили вопросы поддержания стабильности в регионе и возможность возобновления диалога с КНДР.

В ходе встречи Чон Ый Ён также затронул недавнее предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина об официальном прекращении Корейской войны (1950−1053 гг), подчеркнув, что оно может стать шагом к активизации контрактов с Пхеньяном.

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Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество по данному вопросу.