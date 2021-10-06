Берлин, 6 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Специалисты компании Audi вывели на дорожные испытания электрокроссовер e-Tron 2023 года. Об этом сообщает издание Motor.es.

Dispvas2018 E-Tron Quattro

Тестирование машины проходило на шоссе одной из стран Евросоюза в Центральной Европе.

Стоит отметить, что первый электрокроссовер немецкая компании Aud выпустила еще в 2018 году. По популярности он превзошел своего конкурента — модель Mercedes EQC.

Что же касается новой версии электрокара, то он демонстрирует важные эстетические изменения в носовой части. Авто получило модернизированную закрытую радиаторную решётку, как у e-tron GT, а также новые боковые воздухозаборники и более узкую световую оптику. На корме e-tron имеет характерные фонари с большой планкой по ширине двери багажного отделения.

Ёмкость аккумулятора автомобиля составляет более 110 кВт-ч, что позволяет проехать машине на полной зарядке около 600 км.

Ранее Nissan на автовыставке Overland Expo West в США показал новую версию модели Frontier 2022 года. Автомобиль получил название Nismo Off Road. Машина укомплектована палаткой, которая раскладывается на крыше. Для этого на кузове установлен специальный стеллаж.

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