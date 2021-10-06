Москва, 6 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Идея запретить работать таксистами гражданам с судимостью не соответствует интересам общества. Об этом 6 октября заявил член общественного совета Минтранса России Андрей Попков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Эксперт предположил, что обсуждение идеи ограничить возможность ранее судимых лиц работать в такси, призвано отвлечь внимание общества от других, более важных проблем в сфере таксомоторных перевозок.

«Сразу же переместили внимание. Сколько там бывших осуждённых? И вообще, что такое бывший осуждённый? Человек отсидел и искупил свою вину. Все, забудьте, он такой же, как и вы. Если мы будем делить общество на бывших осужденных и остальных, у нас будет гражданская война», — сказал Попков.

Законопроект о запрете работать водителем такси гражданам с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления правительство РФ внесло в Госдуму.