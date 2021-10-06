Самара, 6 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Улицу Ленинградскую комплексно благоустраивают в историческом центре Самары. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Holaplaya.com Самара

Сообщается, что комплексное благоустройство идет на участке в границах улиц Максима Горького и Куйбышева. Специалисты уже выполнили работы по фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия, сейчас они разбирают тротуар.

Отмечается, что при обустройстве улицы, особое внимание уделяют пешеходным зонам. Так, бетонная плитка покроет более трех тысяч кв. метров, также будут обустроены и парковочные карманы.

«В текущем строительном сезоне работы по улице Ленинградской планируют завершить до 1 ноября», — сообщает пресс-служба.