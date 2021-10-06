Москва, 6 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Центробанк не планирует понижать ключевую ставку в ближайшее время. Недавно он повысил её пятый раз. Причины известны, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления потребительского кооператива «Инвестиционный капитал» Каредин Андрей.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Одна из причин — бурный рост инфляции и вытекающие из него экономические последствия, тем более люди не забыли, как совсем недавно было рекордное понижение ключевой ставки до 4,25%, связанного с ограничениями введенными из-за COVID-19.

Сейчас в России опять усложняется ситуация с заболеваемостью, что вполне может вызвать разворот в обратную сторону, спрос начнет падать, экономическая активность понизится

При таком положении дел ЦБ РФ в конце октября, скорее всего, оставит ключевую ставку на прежнем уровне 6,75%, пристально наблюдая дальше за ситуацией», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов считает, что разговоры о возможности снижения ключевой ставки пока преждевременны.

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