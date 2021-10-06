Ростов-на-Дону, 6 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки привились от COVID-19 почти 6 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 октября.

Минобороны России Вакцинация

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В настоящее время прививку от коронавируса получили 1 млн 585,14 тыс. человек (+ 4 458 за сутки). Завершили участие в прививочной кампании 1 млн 498,43 тыс. человек (+ 5 775 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области проводится ревакцинация от COVID-19, которую, в частности, прошли 7,7 тыс. жителей Ростова-на-Дону.