Саратов, 6 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Саратовской области следователи возбудили еще четыре уголовных дела по фактам применения насилия к осужденным в тюремной больнице, заявили 6 октября в региональном главном управлении СКР.

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«Следственными органами Следственного комитета РФ по Саратовской области по информации СМИ о совершении противоправных действий в отношении четверых осужденных возбуждены еще четыре уголовных дела», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что два уголовных дела возбуждены по статье «Насильственные действия сексуального характера», еще два — по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в интернете была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины, которые, как утверждает автор записи, имели место в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Сегодня правозащитники опубликовали новый ролик с кадрами пыток и издевательств над заключёнными. Всего на кадрах зафиксированы не менее четырёх эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений осуждённых.