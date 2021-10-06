Москва, , 17:35 — REGNUM Михаил Саакашвили по-прежнему является лицом своей партии «Единое национальное движение», и свой приезд в Грузию он стремился превратить в её рекламу перед местными выборами. Об этом 6 октября заявил ИА REGNUM российский политолог, старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несколько лет назад, ещё на президентских выборах, случился раскол партии «Единое национальное движение», половина сторонников Саакашвили из партии вышла и создала собственную партию, и не одну. Сейчас «Единое национальное движение» — это уже не та крупная партийная структура, как пять-шесть лет назад», — заявил политолог.

«Саакашвили всё равно является фронтменом этой партии и ему крайне важно привлекать внимание к себе и к ней», — отметил Муханов.

«Полагаю, что анонсированное возвращение Саакашвили в Грузию добавило несколько процентов «Единому национальному движению» на местных выборах», — подытожил эксперт.

Напомним, что 1 октября Михаил Саакашвили был арестован грузинскими властями после своего возращения в Грузию. 2 октября в Грузии прошли местные выборы, в т.ч. выборы мэра Тбилиси. Большинство в местных органах власти получила правящая партия «Грузинская мечта».