Москва, 6 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Михаил Саакашвили по-прежнему является лицом своей партии «Единое национальное движение», и свой приезд в Грузию он стремился превратить в её рекламу перед местными выборами. Об этом 6 октября заявил ИА REGNUM российский политолог, старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Несколько лет назад, ещё на президентских выборах, случился раскол партии «Единое национальное движение», половина сторонников Саакашвили из партии вышла и создала собственную партию, и не одну. Сейчас «Единое национальное движение» — это уже не та крупная партийная структура, как пять-шесть лет назад», — заявил политолог.

«Саакашвили всё равно является фронтменом этой партии и ему крайне важно привлекать внимание к себе и к ней», — отметил Муханов.

«Полагаю, что анонсированное возвращение Саакашвили в Грузию добавило несколько процентов «Единому национальному движению» на местных выборах», — подытожил эксперт.

Напомним, что 1 октября Михаил Саакашвили был арестован грузинскими властями после своего возращения в Грузию. 2 октября в Грузии прошли местные выборы, в т.ч. выборы мэра Тбилиси. Большинство в местных органах власти получила правящая партия «Грузинская мечта».