Барселона, Испания, 6 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Знаменитый испанский баскетболист Пау Газоль принял решение завершить карьеру. Об этом он объявил журналистам во время пресс-конференции.

Kapelle.nieuws.nl Баскетбол

Газоль выступал на профессиональном уровне с 1998 года. В Испании он играл за «Барселону», а в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) защищал цвета таких клубов, как «Мемфис Гриззлис», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс».

41-летний Газоль дважды стал чемпионом в составе «Лейкерс». За свою. карьеру он провёл более тысячи матчей в НБА.

В составе сборной Испании он стал чемпионом мира (2006) и двукратным чемпионом Европы (2009, 2011), а также двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2008, 2012).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе после Олимпийских игр в Токио Пау Газоль и его брат Марк Газоль объявили о завершении карьеры в сборной Испании.