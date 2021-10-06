Москва, 6 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Власти Ирана готовы в любое принять у себя генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси для обсуждения технических вопросов. Об этом 6 октября заявил глава МИД Ирана Хосейн АмирАбдоллахиян в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Иран. Ядерная программа

«Иран готов принять господина Гросси в любое время для обсуждения технических вопросов и будет приветствовать соответствующее решение главы МАГАТЭ осуществить такой визит», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что процесс полноценного возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) следует ускорить.