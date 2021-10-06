Ростов-на-Дону, 6 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону резко подорожала стоимость проезда в автобусах, следующих в международный аэропорт «Платов». Теперь, чтобы добраться до воздушной гавани, необходимо заплатить 120 рублей. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Антон Копнин ИА Красная Весна Автобус в аэропорту Платов

Маршрут № 700 работает по нерегулируемому тарифу. Стоимость проезда ранее составляла 100 рублей. За провоз багажа необходимо внести ещё 50 рублей.

Стоит отметить, что добраться до аэропорта «Платов» можно на такси. Однако стоимость проезда превысит 1 тысячу рублей.